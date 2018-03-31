TİKA kültürel mirası canlandırıyor

Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA
), 7 kıtada kültürel mirası canlandırıp ve Türkiye'nin gücünü dünyaya gösteriyor. TİKA'nın dünyanın farklı bölgelerinde yaptığı resterasyon çalışmalarından bazıları, BOSNA HERSEK:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), savaşın hemen akabinde faaliyetlerine başladığı Bosna Hersek
'te eğitimden sağlığa, kültürden tarıma, hayvancılıktan restorasyon çalışmalarına birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Bosna Hersek'te yaklaşık 23 yıldır faaliyet gösteren TİKA, bugüne kadar uyguladığı 850 proje ile adeta geleceğe ışık tutuyor. Farklı etnik ve dini kökenden insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden toplumun ihtiyaçlarına göre projeler üreten TİKA, savaş sonrasındaki çalışmalarıyla kanayan yaralara deva oldu. Bosna Hersek'teki çalışmalarını aralıksız sürdüren TİKA, 2017 yılında farklı alanlarda 60 proje gerçekleştirdi. Projeler kapsamında ortak tarihi mirası da yeniden ayağa kaldıran TİKA, yüzlerce insanın ekonomik kalkınmasına da katkı sağladı. Bosna Hersek'teki ortak tarihi mirası ayağa kaldırmak adına Mostar'daki Koski Mehmed Paşa
ve Keyvan Kethüda camileri, Travnik'teki Elçi İbrahim Paşa Medresesi ve Bugojna'daki Sultan Ahmet Camisi'nin restorasyon çalışmalarını yapacaklarını anlatan Alımcı, Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin kız bölümü binasının restorasyonu ve binanın düzenlenmesi çalışmalarını gerçekleştirecek. Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde Mimar Sinan
tarafından inşa edilen Sokullu Mehmed Paşa ya da diğer adıyla Drina Köprüsü'nün de restorasyonunda ve bu yıl içinde bu tarihi köprünün açılışını yapılacak. ARNAVUTLUK:
Arnavutluk'ta Preza Kale Camisi, Kruja Murad Bey Camisi, Elbasan Nazire Camisi, Korça İlyas Bey İmrahorlu Camisi ve Berat Kurşunlu Camisi'nin restorasyonunu tamamlamıştı. Osmanlı döneminde namaz vakitlerinin hesaplanması amacıyla Jirocastra Kalesi
'nin bir parçası olarak inşa edilen Osmanlı Saat Kulesi de TİKA tarafından geçen yıl restore edildi. Tiran'daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. MACARİSTAN: Macaristan
'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin restore ediyor. Sultan Abdülaziz'in 1867'deki Budapeşte ziyaretinden sonra 1885'te türbeye dönüştürülen yapı, mimar Lajos Grill tarafından onarıldı. Macar Prof. Dr. Müller tarafından 1916'da restore edilen türbe, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar gördü. Macar hükümetince 1963'te eski durumuna getirilen türbe, 1997'de Türk-Macar hükümetlerinin iş birliğiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce kısmen restore edildi. KARADAĞ-MAKEDONYA:
Balkanlarda Osmanlı dönemine ait saat kulelerinin restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Balkanların en eski yerleşim yerlerinden Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanlı saat kulesini restore edildi. Osmanlı döneminde, Podgoritsa'da saat kulesi, okul ve Osmanagiç Camisi inşa edildi. Podgoritsa'da 20. yüzyılın ortalarına kadarki en yüksek yapı ve şehrin simgelerinden olan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi, TİKA tarafından restore edildi. TİKA'nın Arnavutluk'un Jirocastra kentindeki Osmanlı saat kulesine
yönelik restorasyon çalışmaları da tamamlanmak üzere. Osmanlı döneminde namaz vakitlerinin hesaplanması amacıyla Jirocastra Kalesi'nin bir parçası olarak inşa edilen Osmanlı saat kulesinin TİKA tarafından yapılan restorasyonu da kısa sürede tamamlanacak. TİKA ayrıca, Makedonya'daki Üsküp Sultan Murat
Külliyesi'nin bir parçası olan, 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden ve Balkanlar'da inşa edilen saat kulelerinin ilk örneği Üsküp saat kulesini de restore etmeye başladı. TİKA, Üsküp Sultan Murat Camisi ve Külliyesi'nin restorasyonunu da saat kulesi ile eş zamanlı olarak yapıyor.