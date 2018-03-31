Üniversite öğrencisi ölü bulundu

İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Burçak Helvacı (22), önceki gece Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta günübirlik ev kiraladı. Dün Helvacı'dan haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Helvacı'nın cesedi polisin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp
Kurumu'na gönderilirken, dairede genç kızın 'yaşamaktan bıktığına ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığına' dair not bulundu.