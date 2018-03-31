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Üniversite öğrencisi ölü bulundu

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Üniversite öğrencisi ölü bulundu
İstanbul öğrencisi Burçak Helvacı (22), önceki gece Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta günübirlik ev kiraladı. Dün Helvacı'dan haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Helvacı'nın cesedi polisin yaptığı incelemenin ardından Kurumu'na gönderilirken, dairede genç kızın 'yaşamaktan bıktığına ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığına' dair not bulundu.
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Üniversite öğrencisi ölü bulundu
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