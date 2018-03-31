‘Zaza Şehmus’ toprağa verildi

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Zaza Şehmus' lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski CHP Milletvekili Mesut Değer ve ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Namazın ardından İlgin'in tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Çifthavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.