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’ toprağa verildi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
‘Zaza Şehmus’ toprağa verildi
'da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden '' lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski Milletvekili Mesut Değer ve ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Namazın ardından İlgin'in tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Çifthavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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‘Zaza Şehmus’ toprağa verildi
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