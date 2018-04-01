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'daki baz apartman

'da 4 katlı bir apartmanın damındaki 9 görenleri şaşırttı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 16:32
Adana'daki baz apartman

'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın damında 9 kurulması dikkat çekti. Dam üzerindeki baz istasyonları bir çok kez sağlığa zararlı olması ve kansere neden olmasından dolayı mahkemelik olsa da bu bina gibi mahalle arasında baz istasyonları hızla çoğalmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar bu duruma tepki gösterse de artık vatandaşlar da baz istasyonları ile yaşamaya alışmış durumda.



GSM şirketlerinin bina sahiplerine yıllık 6 bin dolara kadar kira parası vermesi de binaların kullanılmasını cazip kılıyor.

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Adana'daki baz apartman
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