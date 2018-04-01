Ahtapot gibi sahte çek çetesi

İstanbul
Ümraniye'de karşılıksız çekle topladığı malları satan bir çete, çok sayıda iş insanını 80 milyon lira dolandırdı. Mağdurlardan Erdal Topkaya
, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre Borneo isimli şirket, diafon satan Erdal Topkaya'dan çek karşılığı 223 bin 500 liralık mal aldı. Topkaya, malları 2 parti halinde Ümraniye'deki depolarda teslim etti. Çekleri ise aynı gün Mehmet A. isimli şahıs verdi. BANKAYI İNANDIRAMADI
Birkaç gün sonra Topkaya'yı bir arkadaşı aradı. "Elimde diafonlar var, sana çok hesaplı satabilirim" dedi. Şüphelenen Topkaya "Bunlar pahalı, bu fiyatlara alınamaz. Ürünlerin seri numaralarını verir misin?" diye sordu. Ardından aldığı seri numaraları fabrikadan kontrol ettirdiğinde. ürünlerin kendi sattığı ürünler olduğunu gördü. Biraz araştırma yapan Topkaya, sahte çekle aldığı ürünleri spot piyasasında çok düşük fiyatlarla satan bir çete ile karşı karşıya olduklarını anladı.
Hemen ürünleri satın alan şirketin sahibi Kemal Y. ile bağlantı kurup "Mallarımı verin, çekinizi alın" dedi. Ancak firma kabul etmedi. Erdal Topkaya çeklerini tahsil edeceği iki banka
ya başvurup durumu anlatınca da "En çok güvendiğimiz müşterimiz. Kredi ve çek ödemelerini asla aksatmaz" yanıtını alarak bir şok daha yaşadı. Firmayı kuran Kemal Y., kuzeni Okan K. ve Mehmet A. birbirlerine birçok çek verip düzenli ödeme yapmış ve bankaların "güvenilir müşteri" grubuna girmişti. Dolandırıldığını anlayan Erdal Topkaya, geçen gün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 24 MAĞDUR DAHA ÇIKTI
Olayın duyulmasının ardından Erdal Topyaka gibi 24 iş insanının daha mağdur olduğu ortaya çıktı. Vurgunun toplam tutarı ise 80 milyon lirayı buluyordu. Grup ortak hukuki mücadele vermeye hazırlanıyor. Mağdurlardan biri olan araç kiralama şirketi sahibi A.B. de şunları anlattı: "Borneo'ya 4 araç kiraladık. 3 ay sonra banka aradı. Ödeme olmamış. Firmaya gittik. Kimse yok, kaçmışlar. Araçlarımdan biri, Maltepe
'de pert halde bulundu."