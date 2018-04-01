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Alara son yolculuğuna uğurlandı

Okulunun Ankara’ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.’nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak (20) son yolculuğuna uğurlanıyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 14:26

Ankara'da hocası Atilla G.'nin kaldığı otel odasında intihar ettiği iddia edilen ve hastanede bir süre komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlanıyor. Küçükçekmece'de bulunan H.Ömer Çetinsaya Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Alara Karademir'in halen Sivas Açık Cezaevi'nde yatan anneannesi Hayriye Gündüz, dayısı Gencer Gündüz , dedesi Recep Gündüz'ün yanı sıra Alara'nın yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı ile yazma konuldu. Cenazeye izinli olarak katılan anneanne Hayriye Gündüz uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü. Öğleyin kılınacak cenaze namazı öncesi, cami avlusunda bir araya gelen arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

'HÂLÂ İNANAMIYORUM'

Alara'nın ilkokul arkadaşlarından Berfin Şafak iki hafta önce Alara ile görüştüğünü belirterek, "Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi. Diğer ilkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz da uzun zamandır Alara ile görüşmediğini ancak sosyal medyadan takip ettiğini ifade ederek, "Hâlâ inanamıyorum. Çok mutlu neşeli bir çocuktu" dedi. Karademir'in diğer arkadaşı Ecem Türkoğlu da intihara hiç ihtimal vermediğini söyledi. Alara Karademir'in tabutunun üstüne avukatlık cübbesi konuldu.

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Alara son yolculuğuna uğurlandı
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