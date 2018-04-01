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Annesinden 6 saat sonra öldü

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Annesinden 6 saat sonra öldü
'nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen müzisyen, komedyen, tiyatrocu ve sunucu 58 yaşındaki , 80 yaşında vefat eden annesinden 6 saat sonra hayatını kaybetti. Tiyatrocu Ümit Çelik bundan 15 gün önce kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Çelik'in tedavisi devam ederken, önceki gün 80 yaşındaki annesi Nezire Çelik vefat etti. hastalığı nedeniyle vefat eden Nezire Çelik'in ölüm haberi yoğun bakımda tutulan Ümit Çelik'e verilmedi. Ancak Çelik, annesinden 6 saat sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti.
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Annesinden 6 saat sonra öldü
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