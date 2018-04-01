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Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Diyarbakır'da sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon kaybetmesi sonucu devrildi, da çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 19:12
Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
, Diyarbakır Ergani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelmekte olan ve sınavına giren öğrencileri taşıyan yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan minibüste bulunan ve çoğu öğrenci olan 16 kişi yaralanırken, yaralı yolculara ilk müdahaleyi AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kongresinden dönen AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ve yanındakiler yaptı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
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