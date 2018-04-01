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Şehirlerarası hırsızlar

’da il il gezerek hırsızlık yapan ve bugüne kadar 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları ileri sürülen üç kadın yakalandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Şehirlerarası hırsızlar
'da girdikleri apartmanda ayakkabı çalan üç kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınların il il gezerek hırsızlık yaptıkları ve bu güne kadar yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları ileri sürüldü.
Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Pınar Ok (32), Muazzez Taş (20) ve Gülcan Çelik (22) iddiaya göre hırsızlık yapmak için bir apartmana girdi. Vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Bir çift spor ayakkabı çalan şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kadınların başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 20 şehirde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen kadınlar, "Apartman yöneticisiyle temizlik işini görüşmek için girmiştik. Hırsızlık yapmadık" diyerek kendilerini savundu. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı. Kadınların bugüne kadar 200 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürüldü.
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Şehirlerarası hırsızlar
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