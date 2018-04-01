Sinop’un örnek kadını

Sinop'un Abalı köyündeki babasından kalma iki katlı ahşap evde zihinsel engelli erkek kardeşiyle yaşayan Semiha Şengül, zaman zaman karşısına çıkan zorluklara rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmeyerek 70 yaşında da çalışmaya devam ediyor. Yaptığı el işlemeleri ve evin bahçesinde yetiştirdiği tavuk, kaz gibi kümes hayvanları ve yumurtaları ile çeşitli sebzeleri satan Şengül, kazandığı parayla kendisi ve engelli kardeşinin geçimini sağlıyor. Şengül, ortaya koyduğu mücadele dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından da "örnek kadın" gösterildi ve başarı plaketi ile ödüllendirildi. Şengül, yaptığı açıklamada, "Severek ve isteyerek yaparsan hiçbir şey zor değil. Ben öyle yaptığım için 70 yaşımda zorlanmıyorum" dedi.

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