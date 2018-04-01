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Sokak si, telef olan yavrusunu böyle kokladı

'da bir sokak sinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 12:19
Sokak kedisi, telef olan yavrusunu böyle kokladı

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde esnafın bakıp beslediği , bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri, belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi, telef olan yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi, daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı. Bu anlar, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.

ANNE KEDİ VE YAVRULARINA ESNAF SAHİP ÇIKTI

Kedi ile yavrularına bakan esnaf, "Anne kedinin durumu bizi çok üzdü. Ona ve diğer 3 yavrusuna bakmaya devam edeceğiz" dedi.

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Sokak kedisi, telef olan yavrusunu böyle kokladı
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