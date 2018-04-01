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'nin kaba ının yüzde 85'i tamamlandı

Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba ın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 10:40
Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba ın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak.

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Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
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