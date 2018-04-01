Taksim Camii'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak
Giriş Tarihi: 1.4.2018 10:35Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 10:40
YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI
Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak.