AKUT, BM sınavından başarıyla geçti

AKUT
Arama Kurtarma Derneği, 19-24 Mart arasında Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu (INSARAG) Yeniden Sınıflandırması için gittiği Bulgaristan'da zorlu bir sınıflandırma sürecinden geçti. 5 yılda bir gerçekleştirilen INSARAG Yeniden Sınıflandırma Sınavı'nda başarılı performans sergileyerek sertifika almaya hak kazanan AKUT, 76 gönüllü ve iki arama köpeğiyle sınava katıldı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, "Ulaşımdan yönetime, aramadan kurtarmaya tüm süreçleri başarıyla tamamladık. Arama-kurtarma çalışmaları dahil ülkeden çıkış, gümrük kontrolleri vb. süreçler tüm gerçekliğiyle yaşandı" dedi. Türkiye'de AFAD
'ın da farklı birimlerinin INSARAG sertifikası bulunuyor.