Alara’nın tabutunu kadınlar omuzladı

Ankara'da, okul gezisi sırasında kaldıkları otelde hocası Yrd. Doç. Atilla G.'nin odasında asılı bulunan üniversite öğrencisi Alara Karademir'in cenazesi İstanbul
'da toprağa verildi. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara'nın tabutunu "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganı atan kadınlar taşıdı. Dayısının büyüttüğü Alara'nın bağışlanan organları ise 7 kişiye can verecek.
Okul gezisi için gittikleri Ankara'da hocasının otel odasında tişörtle asılmış halde bulunan üniversiteli Alara, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetmiş ardından beyin ölümü gerçekleşmişti. Alara'dan gelen acı haberin ardından ailesi organları bağışlama kararı aldı. Otopsi yapılan genç kız dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Halkalı Hacı Ömer Çetinsaya Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına yakınları, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazından sonra Alara'nın tabutunu omuzlayan kadınlar, cenaze aracına kadar götürdü. DUVAK VE CÜPPEYLE...
Cenazeyi taşıyan kadınlar "kadına uzanan eller kırılsın" sloganı attı. Alara'nın tabutunun üzerine gelin duvağının yanı sıra avukatlık cüppesi koyuldu. Alara, Küçük Halkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçen hafta yaşanan olayın ardından aile avukatı, söz konusu üniversite hocasının gözaltına alınmamasına tepki göstermişti. Olayın ardından Yrd. Doç Atilla G. ile Alara'nın aralarında ilişki olduğu iddiaları gündeme gelmişti.