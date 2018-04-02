Ankara'da cezaevinden kaçtı, Adana'da yakalandı! Kadın cinayeti engellendi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla Ankara Ayaş Cezaevi'nde yatan İbrahim B.'nin cezaevinden kaçtığını ve Adana'ya geleceğini belirledi. Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve onunla birlikte gittiğini ileri sürdüğü eşi Fatma B.'yi öldürmek için cezaevinden firar ettiği tespit edilen İbrahim B.'nin yakalanması için polis alarma geçti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hem kadının adresinde hem de hükümlünün kaçtıktan sonra gidebileceği yerlerde önlem alındı. Polis yaptığı çalışmada hükümlünün bir araçla D-400 karayolunu kullanarak Adana'ya giriş yapmak üzere olduğunu tespit etti. Karayolunda pusu atarak aracı bekleyen ekipler, bir süre sonra hükümlünün bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak hükümlü polisi görünce kaçtı. Kısa süren kovalamanın ardından firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim B.'nin, "Ben namusumu temizlemek için kaçtım bırakın beni" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.