Antalya'da asansör kartları haczedilince apartman sakinleri mağdur oldu

BORÇ ÖDENMEYİNCE ASANSÖR KARTLARI HACZEDİLDİ

Antalya'da iki bloğu bulunan sitenin asansörlerine ait beyin kartları, 352 bin liralık borç nedeniyle haczedildi. Yaklaşık 25 gündür mağdur olduklarını belirten apartman sakinleri, işlemin iptali için dava açtı.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nin 352 bin liralık borcu nedeniyle iki bloğun asansörlerinin beyin kartları haczedildi. Durumu protesto eden daire sakinleri adına konuşan Sabri Muti, "2 binanın mantolaması için 352 bin liraya anlaşılmış. Yapılan işlem de doğru dürüst yapılmamış. Sigara kağıdı gibi bir şey. Bu borç ödenmeyince ilgili şirket gelip icra yoluyla asansörlerin kartını haczetmiş. Binada oturanların çoğu 80 yaşında. Bina sakinleri olarak rezil olduk. Dava açıp hakkımızı arayacağız" dedi.