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adliyeye sevk edildi...

1 ton uyuşturucuyla yakalanan Arnavut uyuşturucu baronu ve adamları adliyeye sevk edildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:49
Geçtiğimiz günlerde Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul ve 'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 100 kilo 'skunk' denen uyuşturucu ile yakalanan '' lakaplı ve adamları bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 19 Mart'ta İstanbul, Muğla, Bodrum ve Milas'ta aynı anda düzenlenen operasyonda, Balkanlardan yurda sokulan 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirmiş, Balkan rotasını kullanan şebekenin lideri 'Arnavut Met' lakaplı Met Kanani'nin de aralarında olduğu 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 zehir taciri yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şebeke üyeleri, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan narkotik polisi, şebeke üyelerinin ifadelerinden yola çıkarak 22 Mart'ta Ümraniye'de operasyon gerçekleştirmiş, ortaya çıkarılan uyuşturucu deposu ile birlikte Tuncay A. ile Yusuf M. adlı 2 şebeke üyesini daha yakalamıştı. Aynı şebekeyle bağlantılı Tuncay A. ve Yusuf M., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 gün sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.
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Arnavut Met adliyeye sevk edildi...
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