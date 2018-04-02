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'da şoku

Dün ’da bir AVM‘de ailesiyle birlikte alışverişe çıkan D.G. adında bir kadın hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 14:05
Avcılar'da hırsız şoku

Bir ayakkabı mağazasında çocuğuyla ilgilenmek için çantasını bırakan D.G'nin boş anını fırsat bilen , masa üzerinde duran çantanın içini boşaltarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının an be an kaydettiği görüntülerde hırsızın rahat tavrı dikkat çekti.

POLİS HER YERDE O HIRSIZI ARIYOR

SABAH'a konuşan D.G. " Çocuğumla ilgilendiğim sırada çantamı alan hırsız telefonumu ve cüzdanımı çalıp çantayı mağaza içine bırakmış. Durumu polis olan eşim E.G.'ye bildirdim. Görüntülerle birlikte Firuzköy polis merkezine şikâyette bulunduk." İfadelerini kullandı. Polis şimdi her yerde o hırsızı arıyor.

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Avcılar'da hırsız şoku
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