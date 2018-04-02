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'da direğe çarpıp, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti

'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Kazada ağır yaralanan sürücü  (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:50
Bursa'da direğe çarpıp, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Kalburt mevkisinde meydana geldi. yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ikiye bölündü. Kazada sürücü Yentürk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı Yentürk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemalettin Yentürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İkiye ayrılan otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da direğe çarpıp, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti
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