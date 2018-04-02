Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu atmosfere girdi

’in kontrolden çıkan istasyonu atmosfere girdi

’in kontrolden çıkan Tiengong-1 ( Saray-1) istasyonunun atmosfere girdiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 07:18
Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu atmosfere girdi

İnsanlı Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamaya göre, Saray-1'in dünya atmosferine yerel saatle 8.15'te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik'in ortası olduğu kaydedildi.

Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1'in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016'da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin'in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu. Çinli yetkilililer cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti.

Kontrölden çıkan Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu atmosfere girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN