Çöl varanı özgürlüğüne kavuştu

Şırnak
'ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan çöl
varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam
alanına bırakıldı. Girikova köyündeki kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı bulundu. Bölgeye giden ekipler, varanı yakalayıp veteriner kontrolünden geçirmek için Şırnak'a götürdü. Ekipler, sürüngenin göründüğü bölgede foto-kapan ve video-kapan ile izleme yapmak için de çalışma başlattı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.
Çöl varanı, kafesten çıkarıldığında "çalışan yuva" olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu.