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Eski ortağını öldürdü

’de husumetli eski ortaklardan S.U. konuşmak için buluştuğu D.V.’yi aracında tabancayla öldürdü

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Eski ortağını öldürdü

'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde önceki akşam 18.45'te meydana gelen olayda husumetli D.V. ile eski ortağı S.U. konuşmak için Kuzey Çevre Yolu yakınlarında buluştu. Burada çıkan tartışmada S.U., yanındaki tabanca ile D.V.'yi vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısı S.U. ile olaya karıştıkları belirlenen G.T. ile H.Ü.'yü gece saat 02.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Eski ortağını öldürdü
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