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'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede

'hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 14:36
'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunların yönettiği 20 Mart'ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 499 mermi ve fişek ele geçirildi.

5'İ EMNİYETTEN SERBEST, 19'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

24 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hacısüleymanoğlu'nun torunlarından Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYIT CİHAZLARINA EL KOYUYORLAR, 16 FARKLI OLAY ORTAYA ÇIKARTILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin işyeri sahiplerini tehdit ederek haksız menfaat elde edildiğini, kendilerine karşı çıkan kişileri ise dövdükleri ve işyerine zarar vererek korkuttuklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için darp olayının olduğu yerlerde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazlarını sökerek yanlarına aldıklarını belirledi. Şüphelilerin 16 farklı yağma, tehdit, silahlı yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karıştıklarını kaydedildi.

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'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede
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