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’nin ana su borusu patladı evler göle döndü

Giriş Tarihi: 2.4.2018
İSKİ’nin ana su borusu patladı evler göle döndü
Fatih Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta 'ye ait ana su borusu saat 14.15 sıralarında patladı. Patlayan su borusu nedeniyle sokak göle döndü. Binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti. Sokağa şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. İSKİ ekiplerinin suyu kesmesinden sonra itfaiye tahliye çalışması başlattı. Yemek yediği sırada su bastığını söyleyen ev sahibi "Her şey bir anda oldu. Hiçbir şey anlamadık" dedi.
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İSKİ’nin ana su borusu patladı evler göle döndü
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