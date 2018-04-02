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Kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik sında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 06:45
Kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
, -Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan idaresindeki 34 LH 4583 plakalı otomobil, Kolay Kavşağı'nda Ali Uzun'un kullandığı 55 JV 073 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çandur (24), otomobilde yolcu olarak bulunan Sibel Çandur (23), Miranur Çandur (1) , Güney Candur (2) ve Sezer Kahraman(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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