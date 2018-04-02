Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kapkaççıya meydan dayağı!

çıya meydan dayağı!

Fatih’te bir turistin cebinden parasını çalan çıya vatandaşlar meydan dayağı attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:00 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:27
Kapkaççıya meydan dayağı!

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Mesihpaşa Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, dün saat 14.30 sıralarında bir turist banka ATM'sinden para çekti. O sırada yoldan geçen bir çı turistin para çektiğini fark ederek takip etmeye başladı. Turisttin bir anlık dalgınlığından faydalanan kapkaççı adamın yanına yaklaşarak cebinden bir miktar parayı alıp kaçmaya başladı. Kaçan şahıs tarafından soyulduğunu fark eden turist, bir süre kapkaçının peşinden koştu. Turistin bir kişiyi kovaladığını gören vatandaşlar, şahsı yakalayarak durumu anlamaya çalıştı. Parayı şüpheliden alan turist ve vatandaşlar şahsa meydan dayağı attı.

VATANDAŞLARIN ELİNDEN KAÇTI

Bir süre sonra vatandaşların elinden kurtulan kapkaççı kaçarak gözden kaybolurken, yumrukların havada uçuştuğu dayak ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tosun'un kumar ve kokain partileri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapkaççıya meydan dayağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN