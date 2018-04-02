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Karın ağrısı yaşayan kadının karnından bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı

Kist olduğu sanılarak ameliyata alınan kadının karnından, 3 yıl önce sezaryen ile yaptığı doğumda unutulan bir kavanoz gazlı bez çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:52
Karın ağrısı yaşayan kadının karnından bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı

Başkent'te özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, karnında unutulan gazlı bezle yaşadı. 'da yaşayan Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktorunun, 'ağrının normal olduğunu' söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol'un ağrısına teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda ise Kol'un, doğum sırasında unutulduğu iddia edilen bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı.

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Karın ağrısı yaşayan kadının karnından bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı
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