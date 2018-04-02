Kars’a bahar geldi ama Handere Sibirya gibi

Kars
'ta bahar kendini hissettirmeye başlarken Sarıkamış ilçesine bağlı Handere köyü hâlâ karla mücadele ediyor. İlçeye 14 kilometre uzaklıkta, 2 bin 300 rakımlı, sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü, yörede kış mevsiminin en sert geçtiği yerleşim yerlerinin başında geliyor. Kars'ta hava sıcaklığı 10 derecenin üzerinde seyrederken kış şartlarının uzun sürdüğü Handere köyünde vatandaşlar, evlerinin önünü kaplayan karı temizlemeye çalışıyor. Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altunbulak Köyü Muhtarı Zeki Temur da köyüne giderken her gün Handere'den geçtiğini ifade ederek şunları aktardı: "Köyümüzden Sarıkamış'a geleceğimiz zaman, Handere köyünde kar tipi var mı endişesiyle zincirlerimizi her zaman yanımızda bulunduruyoruz. Bizim köyümüzde hayvanlar meralarda otluyor ama Handere'de bir metre kar var, sanki Sibirya."