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Kasa hırsızları, suç makinesi karı koca çıktı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Kasa hırsızları, suç makinesi karı koca çıktı
İstanbul 'de evlerin kapı kilitlerini çekiçle kırıp giren ve çelik kasaları alan karı koca hırsızlar yakalandı. İmam nikâhlı olarak evli oldukları tespit edilen S.P. ve Ö.Y.'nin bu yöntemle Kadıköy'de 8 ayrı eve girdiği öğrenildi. Şüphelilerden S.P.'nin 16 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. S.P.'nin imam nikâhlı eşi Ö.Y.'nin ise 16 ayrı suçtan kaydının olduğu ve yine hakkında 9 yıl 3 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
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Kasa hırsızları, suç makinesi karı koca çıktı
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