Kasa hırsızları, suç makinesi karı koca çıktı

İstanbul Kadıköy
'de evlerin
kapı kilitlerini çekiçle
kırıp giren ve çelik
kasaları alan karı
koca hırsızlar yakalandı.
İmam nikâhlı
olarak evli oldukları
tespit edilen S.P. ve
Ö.Y.'nin bu yöntemle
Kadıköy'de 8 ayrı
eve girdiği öğrenildi.
Şüphelilerden S.P.'nin
16 ayrı suçtan poliste
kaydı olduğu ve hakkında
9 yıl kesinleşmiş
hapis cezası bulunduğu
ortaya çıktı.
S.P.'nin imam nikâhlı
eşi Ö.Y.'nin ise 16 ayrı
suçtan kaydının olduğu
ve yine hakkında 9
yıl 3 aya kadar kesinleşmiş
hapis cezası
bulunduğu anlaşıldı.