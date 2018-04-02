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'de otomobilin çarptığı 3 kişiden küçük kız çocuğu uçtu

'de meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 16:14
Kayseri'de otomobilin çarptığı 3 kişiden küçük kız çocuğu uçtu

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı kırmızı otomobil, Karasu Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

KIZ ÇOCUĞU ÇATIYA UÇTU

Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de otomobilin çarptığı 3 kişiden küçük kız çocuğu uçtu
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