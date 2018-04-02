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Kızına ı itiraf eden baba tutuklandı

'da, 1 yıldır S.Ç. (14) isimli öz kızına da bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Yaşar Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:41
Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı
Küçük kıza yönelik , aile yakının baba Yaşar Ç.'yi sopayla döverek, suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı. Olay, dün, Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Ayşe Ç. (35), iddiaya göre, eşi Yaşar Ç.'nin yaklaşık 1 yıldır S.Ç. isimli kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin Turgut K. isimli yakını, baba Yaşar Ç.'yi sopayla darbedip, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Turgut K., daha sonra baba Yaşar Ç.'yi Etlik Polis Merkezi'ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Yaşar Ç.'ye büyük tepki gösterdi. Gözaltına alınan Yaşar Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı
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