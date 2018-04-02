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'da eşinin kullandığı aracın altında kalan kadın öldü

'nın Kula ilçesinde bir kadın eşinin kullandığı kamyonetin geri manevra yapması sırasında aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:55
Manisa'da eşinin kullandığı aracın altında kalan kadın öldü

, dün akşam 'nın Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Hamide U. ve çocuklarıyla tarlada çalışan D.U. (67), evlerine dönmek üzere 45 ZV 427 plakalı aracıyla geri manevra yapmak istedi. Geri manevra sırasında D.U. eşi Hamide D.'ye çarptı. D.U.'nun haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hamide D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hamide D.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, sürücü D.U. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan D.U. daha sonra serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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