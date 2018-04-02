Nesli tükenen benekli semender Beytüşşebap’ta bulundu

Yumurta bırakma dönemine sayılı günler kala semenderler olası tehlikelere karşı yumurtalarını koltuk altında saklayarak korumaya çalışıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün çıkışında yer alan bir dere yatağında çocuklar tarafından bulunan benekli semenderler koruma altına alınmayı bekliyor. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup çocuk piknik için gittikleri dere yatağında yosunlar arasına gizlenmiş sarı siyah renginde semenderler görünce ilk önce tutmak için oynadıklarını ardından da köyde bulanan akrabalarına haber verdiklerini söyledi. Sayıları neredeyse yok denecek kadar az olan benekli semenderlerin daha önce de bulunduğu ancak yumurtalarını korumaya çalışan semenderi ilk defa gördüklerini söyleyen köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvanların devlet tarafından koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.