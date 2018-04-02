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Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

'da (28), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 08:03
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'in kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete arakadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, polis ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
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