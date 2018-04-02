Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Rahat uçuş tüyoları

tüyoları

İngiliz pilot ’tan konforlu bir uçuş için öneriler: Sessiz yolculuk için motordan uzak oturun. Gece yolculuğunda koridor tarafını tercih edin

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Rahat uçuş tüyoları
Uçuş sırasında çok sayıda yolcunun şikâyetçi olduğu türbülans ya da bacak ağrılarından kaçınmak aslında mümkün. 'da yayımlanan news.com. au isimli haber sitesi rahat bir uçuş için önemli tüyolar verdi. Habere göre rahat bir yolculuğun sırrı koltuk seçimine bağlı. İngiliz pilot , türbülanstan korkan yolculara kanatların üzerindeki koltuklarda oturmalarını öneriyor. Gece boyunca uyumak isteyen yolcular içinse Jonny Knowlson'un önerisi şu şekilde: "En sessiz koltuk motordan olabildiğince uzak olandır. Ön sıradaki koltukları kaçırdıysanız koridor bölümünden bir koltuk alın." Pilot, ayrıca sessizlik için tuvalet ve mutfak bölümünden de uzak durulması gerektiğini vurguluyor. "Dreamliner (Boeing-787) ile uçuyorsanız, 30'uncu sıradaki herhangi bir koltuğun ayakları uzatmak için daha çok alanı bulunuyor. 12 ile 13'üncü sıradaki koltukların ise bunun için çok daha az bölümü var" diyen Jonny, ayaklarını uzatmak isteyen yolcular için Airbus A319 larında 10'uncu sıradaki B, C, D ve E koltuklarının acil çıkış bölümü nedeniyle geniş bir alanı olduğunu hatırlatıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rahat uçuş tüyoları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN