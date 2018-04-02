Rahat uçuş tüyoları

Uçuş sırasında çok sayıda yolcunun şikâyetçi olduğu türbülans ya da bacak ağrılarından kaçınmak aslında mümkün. Avustralya
'da yayımlanan news.com. au isimli haber sitesi rahat bir uçuş için önemli tüyolar verdi. Habere göre rahat bir yolculuğun sırrı koltuk seçimine bağlı. İngiliz pilot Jonny Knowlson
, türbülanstan korkan yolculara kanatların üzerindeki koltuklarda oturmalarını öneriyor. Gece boyunca uyumak isteyen yolcular içinse Jonny Knowlson'un önerisi şu şekilde: "En sessiz koltuk motordan olabildiğince uzak olandır. Ön sıradaki koltukları kaçırdıysanız koridor bölümünden bir koltuk alın." Pilot, ayrıca sessizlik için tuvalet ve mutfak bölümünden de uzak durulması gerektiğini vurguluyor. "Dreamliner (Boeing-787) ile uçuyorsanız, 30'uncu sıradaki herhangi bir koltuğun ayakları uzatmak için daha çok alanı bulunuyor. 12 ile 13'üncü sıradaki koltukların ise bunun için çok daha az bölümü var" diyen Jonny, ayaklarını uzatmak isteyen yolcular için Airbus A319 uçak
larında 10'uncu sıradaki B, C, D ve E koltuklarının acil çıkış bölümü nedeniyle geniş bir alanı olduğunu hatırlatıyor.