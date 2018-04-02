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’da “Neden yol vermedin” sı kanlı bitti

’da yol verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen da bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 08:47
Samsun’da “Neden yol vermedin” kavgası kanlı bitti
Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan İsmail K., başka bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, otomobilinden inerek sürücü koltuğunda oturan İsmail K.'ye belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan İsmail K., olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun’da “Neden yol vermedin” kavgası kanlı bitti
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