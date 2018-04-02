Sarp bebek boyundan büyük tümörle mücadele etti

Deniz ve Ahmet Delibaş çiftin ilk bebek sevinçleri anne adayı Deniz Delibaş'ın şiddetli mide bulantıları ve ağrıları nedeniyle sık sık acil serviste sonlanıyordu. Gebelik ultrasonu görüntülerinde ise bebeğin ikiz olup olmadığı sorulurken, anneye kendi idrar kesesinin aşırı dolu olduğu için bebeğin tam gözükmediği söyleniyordu. Bu duruma anlam veremese de ağrıları kabullenmeye çalışan Deniz Delibaş 14'üncü haftada artık dayanılmaz ağrıları nedeniyle bayılarak hastaneye kaldırıldı. Hastayı acilde değerlendiren Koru Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zahide Küçük, sol yumurtalıkta yaklaşık 20 cm kadar büyüklükte 'çikolata kisti' ismi verilen bir tümörün olduğunu tespit etti. Tümör yumurtalıktan alınmazsa bebeğin gelişim geriliği ya da erken doğum riskinin yanı sıra bebek büyüdükçe kistin patlayarak annenin ve bebeğinin hayatını da tehlikeye atma riski bulunuyordu. Operasyonu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun ile Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zahide Küçük gebeliğin 14'üncü haftasında genel anestezi altında açık ameliyatla bebeğe zarar vermeden 20 cm büyüklüğünde tümörü aldı.

LİTERATÜRE GİRECEK

Bebeğin anesteziden çok etkilenmemesi için cerrahlar 30 dakika içinde tüm operasyonu tamamladı. Opr. Dr. Küçük, gebelikte 20 cm büyüklüğünde kistlere rutin pratikte ve tıp literatüründe pek rastlanmadığını bunu tıbbi makalelerde yayımlayarak paylaşacaklarını söyledi. Deniz Delibaş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.