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'ta : 1 yaralı

'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve trafikte tartışan iki grup arasında çıkan da, 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 08:25
Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Olay saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç, 58 AAC 863 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.B. ile cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre E.B.'nin kullandığı 58 FF 280 plakalı aracından inmesi üzerine taraflar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlardan inen ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi olaya karıştı. Bunun üzerine M.Ç., üzerindeki tabancayla E.B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan E.B. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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