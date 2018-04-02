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: 'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı

haberi...'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu öne sürülen 'ın eşi Harun Başaran tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:49
Son dakika: FETÖ'nün sohbet ablasının eşi de tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan, "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ve kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan 'ın eşi kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Harun Başaran'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüpheli, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çift, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 28 Mart'ta hücre evinde yakalanmış, Sibel Başaran 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

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Son dakika: FETÖ'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı
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