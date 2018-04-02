Son dakika: Konya'da sevgilisini öldüren Azeri kadın: Oğlumun boğulduğunu duyunca bıçakladım

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Konya'da 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34), 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme (28), Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan yargılanmaya başladı. Eshme, savunmasında, oğlunun boğulduğunu duyunca Göker'i bıçakladığını belirterek, ''Ümit'e çocuğa ne olduğunu sordum? O da, 'Çocuğun battaniye arasında nefes alamadığından boğulup bu hale geldi' dedi. Ben bu sırada ne yaptığımı bilmiyorum, bıçakla Ümit'e vurmuşum. Hem bıçakla vuruyordum hem de çocuğuma ne olduğunu soruyordum" dedi.