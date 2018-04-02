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Su kuyusunda yakılmış erkek cesedi bulundu

’nin Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde sulama kanalı yanındaki su kuyusunda kimliği belirsiz yakılmış bir erkek cesedi bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:28
Su kuyusunda yakılmış erkek cesedi bulundu

'nin Pamukkale İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarla sahipleri sulama yapmak amacıyla atık maddelerle dolan boş su kuyusunu temizlemeye başladı. Bu sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusu içinde ceset gören tarla sahipleri jandarmaya haber verdi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yaptı, delilleri topladı. Öldürüldükten sonra kuyuya atılan erkek cesedin yakıldığı belirlendi. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakılan erkek cesedin kimliği belirlenemedi.

KİMLİĞİ BERLİRLENEMEDİ

Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından, ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Su kuyusunda yakılmış erkek cesedi bulundu
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