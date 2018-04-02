Taksim Camisi’nin yüzde 85’i tamam

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camisi
'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.
İnşaat çalışmaları bir yıldır hızla devam eden Taksim Camisi'nin ana yapısı ortaya çıkmaya başladı. Camideki inşaat çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanmak üzere olan kubbeye önümüzdeki günlerde beton dökme işlemi yapılacak. Bu amaçla yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor. İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planlanan caminin bu yıl içinde ibadete açılması bekleniyor. AYNI ANDA 960 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK İstanbul
'un kalbi olarak adlandırılan Beyoğlu
'nda yapılan Taksim Camisi Y. Mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman tarafından projelendirildi. Vakıflar'a ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre ve toplam mahya yüksekliği 30.3 metre olacak. Yüksekliği, bölgedeki diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirilen Taksim Camisi tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşlar kullanılacak.
İstanbul Taksim Meydanı
'na cami yapılsın mı yapılmasın mı tartışması 1968'de başlamış Danıştay, 1983'te cami yapılmasına izin vermemişti.