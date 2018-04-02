Terk ettiği bebeğini televizyonda görünce vicdana geldi

Edinilen bilgiye göre, olay bir hafta önce Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Çıplak halde bir erkek bebek, bir çocuk tarafından çöplerin yanında bulunmuş, bebeğe mahalleli sahip çıkmıştı. Mahalleli, bebeğe kıyafet giydirip olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bebek Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ile olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Bu olay, basın mensupları tarafından haber yapılmış, mahalleli bebeği bırakan anneye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.







