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Terk ettiği bebeğini televizyonda görünce vicdana geldi

'da çöplük kenarına çıplak halde bırakılan yeni doğmuş erkek bebeğin annesinin, çocuğunu televizyonda görünce vicdana gelip hastaneye koştuğu ve bebeği almak istediği ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:04
Terk ettiği bebeğini televizyonda görünce vicdana geldi

Edinilen bilgiye göre, olay bir hafta önce Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Çıplak halde bir erkek bebek, bir çocuk tarafından çöplerin yanında bulunmuş, bebeğe mahalleli sahip çıkmıştı. Mahalleli, bebeğe kıyafet giydirip olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bebek Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ile olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Bu olay, basın mensupları tarafından haber yapılmış, mahalleli bebeği bırakan anneye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.



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Terk ettiği bebeğini televizyonda görünce vicdana geldi
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