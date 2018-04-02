Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yine küstah tavır! Havalimanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı

Yine küstah tavır! Havalimanında ya çirkin

Bugün öğlen saatlerinde n'da çirkin bir olay yaşandı. Kendi inancına göre giyinen bir vatandaş 'ya gitmek üzere beklediği salonda, bir kadının sına maruz kaldı. Kadının bu tavrını kıyafet üzerinden kutuplaşmaya neden olacağı şeklinde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 19:17
Yine küstah tavır! Havalimanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı

'dan 'ya gitmek için 'na giden kişi, çirkin bir yla karşı karşıya kaldı. Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın; eline akıllı telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı. Yolcuların şaşkınlıkla izlediği küstah kadın, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlıklar attı. Bekleme salonunda bulunan diğer yolcuların "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" şeklinde tepkilerine rağmen, küstah tavırlarından vazgeçmeyen kadın, güvenlik görevlilerinin çağrılmasını istedi. İşte o görüntüler:

Küstah saldırı kameralara yansıdı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yine küstah tavır! Havalimanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN