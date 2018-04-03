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Ağaç altında yeni doğmuş bebek bulundu

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağacın altında yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı bebeği fark edenler, 112 Acil 'ne haber verdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göbek bağı kesilmemiş, yeni doğmuş erkek bebeği, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kuvöze alınan bebeğe, kendisini hastaneye getiren ekipte görevli jandarmaların isimleri olan "Abdullah Samet" adı verildi. Jandarma ekipleri, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
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Ağaç altında yeni doğmuş bebek bulundu
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