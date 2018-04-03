Aksaray'da 20 dolar için Afganistanlı genci bıçaklayarak öldürdüler

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Fatih Aksaray Marmaray üstgeçiti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngören'de Afganistan uyruklu kardeşi F.T.(16) ile kağıt toplayıcılığı yapan Nurzaman Talas(30) gezmek için Aksaray'a geldi. Talas kardeşler burada aynı depoda kaldıkları Afganistan uyruklu Ali Ş.(31), Sahir S.(20), Bilal A.(22) ve Zahit İ.(20) ile karşılaştı.

20 DOLAR İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Burada şahıslar, Talas kardeşlerden 20 dolar istedi. Kardeşlerin vermemeleri üzerine şahıslarla arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada şahıslar Nurzaman Talas'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Talas, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Ferit T. sol elinden yaralandı. Zanlıların kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

AYNI GÜN YAKALANDILAR

Olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkalini belirledi. Kimlikleri belirlenen şahıslar, Güngören'de 24 saat geçmeden aynı gün yakalandı. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş.(31), Bilal A.(22) ve Zahit İ.(20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.