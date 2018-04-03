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önce çöp konteynerini ezdi, sonra otobüse çarptı: 2 yaralı

direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerini ezdi daha sonra park halinde ki bir yolcu otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 07:08
Alkollü sürücü önce çöp konteynerini ezdi, sonra otobüse çarptı: 2 yaralı
Kaza, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Çamlıca yönüne seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen yönetimindeki 34 KYN 46 plakalı araç kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından park halindeki 34 BU 8032 plakalı otobüse çarptı.

Otobüs ise çarpmanın etkisiyle önünde park halinde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru alev alan araca etraftaki vatandaşlar müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis yolun bir şeridini kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Berk Kayan ve 'i sıkıştıkları araçtan çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan kaza yapan araç içinden çok sayıda alkol şişesi çıktı.

Yaralılardan sürücü Berk Kayan'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken yolcu Ömer İniş'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Alkollü sürücü önce çöp konteynerini ezdi, sonra otobüse çarptı: 2 yaralı
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