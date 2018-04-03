Ankara'da sokak ortasında polise bıçak çektiler

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPIP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADILAR

Ankara'da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti. Şahıslar gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 LOZ 11 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sarhoş olduğu iddia edilen 4 şahıs, Meşrutiyet Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran 34 KU 4208 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sürücü araçtan indi. O sırada 4 şahıs da kendi araçlarından inerek küfür etmeye başladı. Şahıslardan korkan sürücü, aracı bırakarak olay yerine yakın bir esnafa sığındı ve polise haber verdi.