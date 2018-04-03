Anne vicdana geldi!

Adana
'da geçen hafta çöplerin arasına bırakılan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi ortaya çıktı. 25 Mart günü Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde metruk bir binanın çöpleri arasında erkek bebek bulunmuştu. Polis ve mahalleli tarafından "Umut" adı verilen bebek hastanede muayene edildikten sonra Sevgi Evleri
'ne teslim edildi. Bir gün sonra terk edilen bebeğin haberlerini televizyondan izleyen anne Z.G., hastaneye giderek oğlunu almak istedi. Durum hastane polisine bildirildi ve genç kadın gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
Z.G. serbest kaldı. 'BEBEĞİMİ BANA VERİN'
Z.G.'nin ifadesinde, "3 yıl önce eşimden ayrıldım. Bir çocuğumla annem ve babamla yaşamaya başladım. Sosyal medyada K.K ile tanıştım. Birlikte olduk ve hamile kaldım. Bebeği kabul etmedi" dediği öğrenildi. Ailesinin öğrenmemesi için hamileliği boyunca bir kız arkadaşının yanına giderek doğum yapana kadar orada kaldığını anlatan Z.G. "Hastanede doğum yaptım. Sonra da bebeğimi mahalledeki çöplüğe bıraktım. Televizyonda bebeğimi görünce ve kadınların gözyaşı döktüğünü görünce vicdanım sızladı. Çok pişmanım" dedi. DNA testi için anneden kan örneği alındı. Test sonucuna göre savcılık bebeğin anneye verilip verilmemesine karar verecek.