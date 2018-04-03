Antalya'da sara nöbeti geçiren genç adamın cesedi kuyudan çıktı

SARA NÖBETİ GEÇİRİP KUYUYA DÜŞTÜ

Antalya'da sara nöbeti geçiren genç adamın cesedi su kuyusundan çıktı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen genç adamın 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Olay, Demre ilçesinin Çevreli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Cihan Demirel (32), saat 14.00 sıralarında evinden çıkıp mahsulünü sulamak için serasının yakınındaki kuyudan pompa yardımıyla su çekmeye geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Demirel, iddiaya göre burada sara nöbeti geçirdi ve dengesini kaybedip yüksekliği yaklaşık 5 metre olan su dolu kuyuya düştü. Genç adamdan uzun süre haber alamayan yakınları ise jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı.